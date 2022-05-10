شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على محلات الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الجبيل التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملات الرقابة على المحلات التجارية، إضافة إلى أعمال النظافة والتعقيم وغسيل المداخل والأرصفة أمام المدارس، تزامنا مع عودة الطلاب.

وأكملت البلدية أعمال وضع مطبات اصطناعية على طريق ممشى حديقة حي الحمراء، بعد أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور، وإزالة الأعشاب العشوائية في منحنيات كوبري الحمراء، وقص وتعشيب المسطح الأخضر بممشى الحمراء، وزراعة المسطحات الخضراء في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة.

وأنجزت البلدية عمل حديات بالمسطحات الخضراء بالكورنيش الشمالي، وأعمال التعشيب في مثلث طريق أبي بكر الصديق، وصيانة الألعاب بحديقة السلام، وتجهيز للزراعة بمثلث كوبري حي الحمراء، إضافة إلى عمل حدية لمغطيات التربة، وإزالة الحشائش بحديقة السلام.

على جانب آخر، أعلن مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، إغلاق الطريق السريع 6، ما بين طريق 319 وطريق المطار في اتجاه الغرب، بدءا من يوم الأحد الموافق 15 مايو الجاري، وحتى الأحد 5 يونيو المقبل.

كما أعلن إغلاق طريق 29 مع طريق 30 بحي الشاطئ، بدءا من يوم غد الأربعاء، وحتى صباح الخميس الموافق 12 مايو.