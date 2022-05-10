شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية: إغلاق ومخالفة 12 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية الظهران م. فيصل القحطاني: إن مكتب الخدمات التابع للبلدية، نفذ حملات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت في وقت سابق عن إغلاق 3 منشآت، ومخالفة 9 منها.

وبين أن الحملة التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت، ومخالفة عدد 9 منها في مواقع متفرقة بشاطئ نصف القمر، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات البلدية.

وأكد تطبيق أشد العقوبات على المخالفين، ومواصلة جولاتها على جميع المخالفين، داعيا الجميع للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز البلاغات «940».