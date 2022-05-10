شكرا لقرائتكم خبر عن 24600 مستفيد من تخصصي طب الأسنان بعرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان، خدماته لـ 24.656 مراجعا، وذلك خلال العام الحالي 2022م، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة جراحة الوجه والفكين 2.723 مستفيدا.

وفي السياق ذاته، نجح بفضل الله فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين في إنقاذ مصاب تعرض لاختراق مسمار بطول 5 سم في رقبته وتسبب له في صعوبة بالغة في التنفس والبلع، وأظهرت الأشعة والفحوصات اللازمة وجود مسمار كبير غائر ومنحن بطول 5 سم في مكان قريب من أوردة وشرايين الرقبة، وقد تم على الفور إجراء العملية الجراحية واستخراج الجسم، كما تم وضع المصاب تحت الملاحظة للتأكد من قدرته على التنفس والبلع، وبحمد الله عاد إلى ممارسة حياته الطبيعية دون أي آثار جانبية.