الرئيس الجزائري يلتقي وزيرة خارجية البوسنة والهرسك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك بيسرا تيركوفيتش.

وأكدت الوزيرة بيسرا تيركوفيتش إثر اللقاء إرادة بلادها في تعزيز علاقاته أكثر مع الجزائر في عدة مجالات. وأضافت أن الجزائر والبوسنة والهرسك تربطهما علاقات عميقة ويتطلعان إلى تعزيزها في مجالات الاقتصاد والأعمال والثقافة.

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