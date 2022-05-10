اخبار الرياضه السعوديه نور: الدوري بيد «العميد»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق المخضرم محمد نور أن لاعبي الاتحاد لديهم الإصرار على حسم لقب الدوري لصالحهم أمام فريق كبير مثل الهلال، مشيرا إلى أن مواجهة الفريقين المرتقبة الأحد القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» ستكون قمة كروية سيتمتع بها الجمهور في الملعب وأمام شاشات التلفزيون، وستحظى بمتابعة واسعة على المستويين المحلي والإقليمي. جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج ملعب SBC السعودية ، كاشفا أن لاعبي الاتحاد كان تفكيرهم منصبا على مواجهة الهلال لذلك خرجوا متعادلين أمام الفتح. وقال: «اللاعبون كانوا يخوضون مباراة الفتح وتفكيرهم في مواجهة الهلال المرتقبة». وأضاف: «متأكد بأن هناك إصرارا وعزيمة من الاتحاديين على حسم الدوري أمام الهلال»، مشيدا باللاعب البرازيلي رومارينهو، والذي يعتبره أفضل لاعب هذا الموسم لمساهمته بشكل كبير في صناعة وتسجيل الأهداف، وأثره الإيجابي في صدارة «العميد» هذا الموسم. وقال: «يعتبر رومارينهو لاعبا مؤثرا في صفوف الفريق لمساهمته بالتسجيل وصناعة الأهداف وثبات مستواه منذ قدومه للعميد»، لافتا إلى أن تذبدب مستوى الهلال أمر طبيعي بسبب ضغط المباريات التي خاضها مؤخرا في دوري أبطال آسيا، إلى جانب إصابة اللاعب كاريلو في وقت مهم بالنسبة للجهاز الفني. وعن عودة عطيف، قال نور: «عبدالله عطيف لاعب فنان وعودته مهمة للفريق، وسيكون إضافة قوية للوسط الهلالي إلى جانب سلمان الفرج». وختم نور حديثه قائلا: «أتوقع أن يحسم الاتحاد الدوري أمام الهلال، خصوصا أن الفريق متصدر وصفوفه شبه مكتملة، والمباراة ستكون مفصلية ومختلفة للاعبين عن غيرها، ورهاني الأكبر لحسم الكلاسيكو على توازن المدرب كوزمين كونترا ودفاع العميد». قد يهمك أيضاً :- اخبار الرياضه السعوديه عبدالرحمن فقيه يخطف ذهبية «جوجيتسو» العالمية اخبار الرياضه السعوديه إيغالو يتربع على صدارة هدافي الدوري اخبار الرياضه السعوديه الفرج يقود الزعيم أمام الاتفاق اخبار الرياضه السعوديه جماهير الفرسان تطالب بنقاط العدالة اخبار الرياضه السعوديه أخضر الطائرة يواجه المنتخب المصري ودياً

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