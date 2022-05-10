اخبار الرياضه السعوديه الفرج يقود الزعيم أمام الاتفاق

محمد بن مسعود - الدمام - يعود القائد الهلالي سلمان الفرج للمشاركة مع فريقه في مباراة الاتفاق غدا على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في لقاء مؤجل من الجولة (20) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب دياز إراحته عن لقاء ضمك الماضي، بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها في لقاء الفيحاء بالدوري.

وسيختتم المدرب دياز تحضيراته الفنية بإجراء مناورة كروية سيضع من خلالها الأسلوب الفني المناسب واختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الاتفاق الحاسم في الدوري، الذي يتطلع من خلاله لتحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة التي ستقوده لتقليص الفارق مع فريق الاتحاد «المتصدر» للدوري لست نقاط قبل مواجهة الكلاسيكو بين العميد والزعيم (الأحد) القادم في استاد الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة (27) بالدوري.

من جانب آخر، يضع مدرب الاتفاق كارتيرون اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها لقاء الهلال، والذي يطمح من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد بقاء الفريق في دوري المحترفين.