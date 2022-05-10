وسيختتم المدرب دياز تحضيراته الفنية بإجراء مناورة كروية سيضع من خلالها الأسلوب الفني المناسب واختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الاتفاق الحاسم في الدوري، الذي يتطلع من خلاله لتحقيق الانتصار والظفر بنقاط المباراة التي ستقوده لتقليص الفارق مع فريق الاتحاد «المتصدر» للدوري لست نقاط قبل مواجهة الكلاسيكو بين العميد والزعيم (الأحد) القادم في استاد الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة (27) بالدوري.
من جانب آخر، يضع مدرب الاتفاق كارتيرون اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها لقاء الهلال، والذي يطمح من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يهدد بقاء الفريق في دوري المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الفرج يقود الزعيم أمام الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.