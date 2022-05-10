اخبار الرياضه السعوديه جماهير الفرسان تطالب بنقاط العدالة

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت جماهير الوحدة لاعبي الفريق الكروي الأول بتحقيق الفوز على فريق العدالة في مباراة الغد (الأربعاء) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن الجولة (35) في دوري الدرجة الأولى، وعدم التفريط في النقاط من أجل مواصلة المنافسة على بطاقة الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الجهازان الإداري والفني للفريق الوحداوي وقفا على مسببات الخسارة من فريق جدة في الجولة الماضية، والتي أسهمت في تراجع الفرسان من المركز الثاني إلى المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري الأولى، وحرصا على تكثيف العمل الفني والنفسي من أجل تجهيز الفريق لمباراة العدالة القادمة، وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في السير نحو الصعود لدوري الكبار.

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