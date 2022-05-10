اخبار الرياضه السعوديه أخضر الطائرة يواجه المنتخب المصري ودياً

وسيخوض منتخبنا الوطني مواجهته الأولى اليوم (الثلاثاء) أمام المنتخب المصري الأول على الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي. من جهته، كثف مدرب المنتخب، الصربي فلادن بروميتش، التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، تركزت على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية، وذلك استعداداً للمواجهة الودية التي ستكون مفيدة للجهاز الفني واللاعبين، خصوصا أن المنتخب المصري يضم نخبة من النجوم الذين يمتلكون الإمكانات والخبرة.
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