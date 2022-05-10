اخبار الرياضه السعوديه أخضر الطائرة يواجه المنتخب المصري ودياً

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي الذي يقام حالياً في القاهرة، وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت، خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.

وسيخوض منتخبنا الوطني مواجهته الأولى اليوم (الثلاثاء) أمام المنتخب المصري الأول على الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي. من جهته، كثف مدرب المنتخب، الصربي فلادن بروميتش، التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، تركزت على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية، وذلك استعداداً للمواجهة الودية التي ستكون مفيدة للجهاز الفني واللاعبين، خصوصا أن المنتخب المصري يضم نخبة من النجوم الذين يمتلكون الإمكانات والخبرة.