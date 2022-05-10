محمد بن مسعود - الدمام - يحتفل عبدالله بن إبراهيم الحبيّب، بزواج نجله (فارس) من ابنة عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري (رحمه الله)، مساء غد (الأربعاء) في أحد فنادق الرياض. الحبيب وزع رقاع الدعوة على الأقارب والأصدقاء لمشاركته فرحته.

كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه الحبيّب يحتفل بزواج نجله فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.