يومان لانطلاقة العد الذاتي للسكان - #عاجل

تطلق الهيئة العامة للإحصاء العد الذاتي للتعداد العام للسكان والمساكن خلال اليومين القادمين، فيما أطلقت عددا من الدورات التدريبية لباحثي التعداد بالمناطق.

وحدات عقارية

وأكد مصدر بالإشراف المناطقي أن هناك تطويرًا في استمارة التعداد وفق تصنيف كبير ومؤشرات إحصائية تخدم أصحاب القرار، تختلف عن التعدادات السابقة، مشيرًا إلى أن أسلوب التعداد خلال مرحلة العد سيتم وفق تسلل الوحدات العقارية بداية من اليمين ليتم استيفاء جميع الوحدات والتعامل مع ملصق QR والتعامل مع الملصقات أثناء فترة العد الفعلي.

وأضاف أن عمل الباحث عمل مهم جدًا، وهناك صعوبات وتحديات والباحث هو من يتغلب عليها حتى تتحول الصعوبات والتحديات إلى عمل ممتع.

وقال المصدر، إن برامج التدريب يتم خلالها العمل على أسلوب العمل من خلال الزيارات الميدانية وطرق تحديث منطقة العمل واستخدام العنوان وخريطة العنوان الوطني بألوان مختلفة في خريطة المراقب والباحث لمعرفة مواقع الوحدات السكنية.

4 عناصر

وحددت الهيئة العامة للإحصاء 4 عناصر للتأكد من هوية الباحث الميداني التابع للهيئة وهي التأكد من ارتداء الباحث للزي التعداد (صديري، وقبعة، والبطاقة التعريفية)، وملاحظة استخدامه لجهاز لوحي تابع للهيئة، وطلب الاطلاع على البطاقة التعريفية الخاصّة بالباحث الميداني، أو البطاقة التعريفية الرقمية، والتي يمكن التحقق منها عن طريق تطبيق توكلنا الخاص بالباحث الميداني، إضافة إلى التأكد من استقبال رسالة نصية تفيد بإتمام المشاركة في التعداد.

العد الذاتي

وسيلة تقنية حديثة، تساعد أرباب الأسر والأفراد على تعبئة بيانات استمارة التعداد عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني.

مميزات

تعبئة البيانات من دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني

تعبئة الاستمارة في أي مكان ووقت خلال المدة المحددة

يمكن تعبئة جزء من البيانات واستكمال الباقي لاحقًا

توفّر عدة لغات لغير الناطقين باللغة العربية

خطوات المشاركة في العد الذاتي

زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022

النقر على أيقونة العد الذاتي

تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحّد أو بوابة الهيئة العامة للإحصاء

تعبئة استمارة التعداد

اعتماد استمارة التعداد خلال الفترة المحددة (10 مايو – 25 مايو)

أسئلة شائعة

ما الهدف من التعداد السكاني؟

تعدّ البيانات الإحصائية أحد أهم مخرجات التعداد، وهي مدخل أساس يحتاجه صنّاع القرار لرسم سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية وفق أدلّة واضحة

كيف يمكنني المشاركة في التعداد؟

يمكن المشاركة في التعداد من خلال أحد الخيارات الثلاث:

العد الذاتي: وسيلة تقنية حديثة، تساعد أرباب الأسر والأفراد على تعبئة بيانات استمارة التعداد عبر الموقع الإلكتروني، من دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني.

العد الميداني سوف يقوم الباحثون الميدانيون بزيارة جميع الأسر والأفراد في المملكة، وذلك لتعبئة استمارة التعداد ميدانياً للأسر والأفراد الراغبين في تعبئة الاستمارة بمساعدة الباحث الميداني.

محطات العد الذاتي: محطات العد الذاتي الموجودة في مراكز التسوق المختلفة تمكّن الأفراد وأرباب الأسر من تعبئة استمارة التعداد بمساعدة موظف التعداد.

هل سيتم توفر الاستمارة بلغات مختلفة؟

سيتم توفير الاستمارة بسبع لغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والهندية، والبنجالية والفلبيني (تغالوج)

ما أبرز البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها في التعداد؟

تتضمَّن الاستبانة محاور مختلفة منها: بيانات الخصائص السكانية، بيانات متعلقة بمستوى التعليم، بيانات متعلقة بالتنقل والإقامة إضافة إلى بيانات متعلقة بالتوظيف إضافة إلى الخصائص السكنية للمسكن كعدد الغرف ومصدر التيار الكهربائي.. إلخ