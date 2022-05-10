الموارد البشرية والتأمينات: التعيين والتقاعد للموظفين الحكوميين مستمر بالهجري

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية سعد الحماد لـ«دوت الخليج»، أن الوزارة مستمرة في حساب تعيين الموظفين في القطاع العام والتقاعد بالتاريخ الهجري، ولا يوجد أي تعديل بهذا الخصوص. وتناقل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال الأيام الماضية أنباء غير مؤكدة، عن تغيير تاريخ تعيين الموظف وتقاعده من السنة الهجرية إلى الميلادية.

من جانبها، ردت التأمينات الاجتماعية على استفسارات عدد من الموظفين الحكوميين عبر حسابها في "تويتر"، بأن حساب التعيين والتقاعد ما يزال بالتاريخ الهجري.

ملاحظات على تغيير تاريخ التعيين والتقاعد

- مخاوف من تأخر سن التقاعد في حال إقرار التغيير

- عدم وجود ما ينص على نوعية التاريخ في لائحة الموارد البشرية

- في حال إقرار التغيير يتوقع رفع سن التقاعد إلى 62 عاما