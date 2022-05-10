من جانبها، ردت التأمينات الاجتماعية على استفسارات عدد من الموظفين الحكوميين عبر حسابها في "تويتر"، بأن حساب التعيين والتقاعد ما يزال بالتاريخ الهجري.
ملاحظات على تغيير تاريخ التعيين والتقاعد
- مخاوف من تأخر سن التقاعد في حال إقرار التغيير
- عدم وجود ما ينص على نوعية التاريخ في لائحة الموارد البشرية
- في حال إقرار التغيير يتوقع رفع سن التقاعد إلى 62 عاما
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية والتأمينات: التعيين والتقاعد للموظفين الحكوميين مستمر بالهجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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