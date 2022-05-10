سويس – بلهوتيل انترناشيونال تضاعف وجودها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت سويس- بلهوتيل انترناشيونال في استراتيجية توسع قوية في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الاهتمام الكبير من الملاك والمستثمرين. وأعلنت المجموعة اليوم في سوق السفر العربي خططها لمضاعفة وجودها في المنطقة بحلول عام 2025.

أكد لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتنمية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند، النائب الأول للرئيس للموارد البشرية للمجموعة وتنمية المواهب ، سويس –بلهوتيل أنترناشيونال، أن: «ثقة المالك والمستثمر تتزايد مع عودة السفر. نحن في سويس- بلهوتيل انترناشيونال نتمتع بمكانة متميزة تمكننا من النمو المتواصل في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أننا نشهد اهتماما هائلا بعلاماتنا من جانب المالكين والمستثمرين الحاليين والجدد الذين يبدون رغبة أكيدة في الاستثمار وبناء المزيد من الفنادق معنا.»

وأضاف لوران: «ونحن إذ نواصل تطبيق استراتيجيتنا للنمو، وضعنا هدفا طموحا وهو مضاعفة محفظتنا في منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الثلاثة القادمات ونحقق تقدما هائلا في هذا الاتجاه مع العديد من المشروعات المثيرة الجاري التفاوض بشأنها. وتبدو أفريقيا واعدة للغاية مع إمكانات ضخمة لعلاماتنا المتنوعة. كذلك، نحن نتوجه إلى السوق الأوروبية مع عروض صفقات لا تضاهى للمالكين والمستثمرين ونشهد قدرا من الاهتمام الكبير.»

ويعزي لوران هذا التوجه غير العادي إلى الطريقة التي حافظت بها الفنادق التي ترفع علامة سويس- بلهوتيل على مستويات تنافسية عالية حتى خلال الأوقات الصعبة لجائحة كوفيد-19. وقد افتتحت المجموعة بنجاح ثلاثة فنادق جديدة في ذروة الجائحة بل وجعلتها تحقق أرباحا في وقت قياسي. «لم نكن فقط قادرين على تجاوز فترة الأزمة بل وتحقيق النتائج المطلوبة لمالكي الفنادق. ومع مقترحنا الجذاب القيم «مكسب – مكسب»، نجعل من الأسهل على المالكين العمل معنا.»