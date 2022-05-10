ماكرون: نسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بأسرع ما يمكن

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، إن بلاده تطمح وتعمل على أن تكون أوروبا أكثر قوة أمام التحديات التي تواجهها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أكثر ما يقلق فرنسا حاليا هو الوضع الجيوسياسي الأوروبي والحرب الروسية على أوكرانيا.

وشدد الرئيس الفرنسي علي أن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا والتنسيق لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتلافي عودة الحرب إلى القارة.

وبين أن هذه الحرب تتطلب تنسيق الرد السياسي والدفاعي وإجراءات تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، مشيرا إلي أنه يتم التنسيق من أجل استجابة جيدة لقضايا أمن الطاقة والأمن الغذائي المهدد من روسيا.

وتابع الرئيس الفرنسي تصريحاته، قائلا: نحن بحاجة إلى صيغة سياسية جديدة تسمح بانضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ما تسعى فرنسا إلى تحقيقه هو وقف إطلاق النار في أوكرانيا بأسرع ما يمكن.

وأكد الرئيس الفرنسي علي أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هي الوحيدة التي تسمح بإعادة بناء السلام، مشيرا إلي أن مستوى التكامل والتقارب يجعل من انضمام دول مثل أوكرانيا وغيرها غير محتمل في وقت قريب.