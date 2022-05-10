«الطفلة المعجزة» تخرج من المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - منح الأطباء الطفلة الخديج فرصة البقاء على قيد الحياة نسبة واحد على أربعة، بعد ولادتها قبل موعدها بحوالي 17 أسبوعًا، لكنها نجت وعادت إلى المنزل مع والديها بعد ما يقرب من خمسة أشهر في المستشفى. وقد أمضت الطفلة البريطانية المعجزة، ألسي، 10 أسابيع على أجهزة الإنعاش بعد ولادتها في الأسبوع الـ23، وكان وزنها لا يتعدى 737.1 غرامًا في مستشفى رويال أولدهام في مانشستر الكبرى في 17 يونيو من العام الماضي.

وعند ولادتها، كانت يدها الصغيرة بطول ظفر والدها، وقد قالت الأم كاتي هامبسون، وهي أم لطفلين وتعمل بدوام كامل في روتشديل: «عندما أنجبتها جلست على السرير ونظرت إليها بتمعن، كان جسدها بحجم يد زوجي روب، وتلك الصورة ليدها بيد والدها لا تظهر حتى مدى صغر حجمها. كانت صغيرة جدًا، لكنها مكتملة النمو تمامًا برموشها الصغيرة وأظافر أصابع يديها وقدميها».

وكانت حياة كاتي وزوجها روب هامبسون قد اضطربت بعد ثمانية أسابيع من الحمل، عندما شخص الأطباء النزيف الحاد الذي تتعرض له على أنه ورم دموي تحت المشيمة. وما زاد الأمر تعقيدًا تعرض كايتي لانفصال المشيمة. وبعد ولادة طبيعية، قالت كاتي إن الولادة لم تكن كما ينبغي: «لم يكن الأمر مثل ولادة طفل حديث الولادة، لم يهنئني بعض الناس حتى».