وفاة مؤسس مجلة «علاء الدين»

محمد بن مسعود - الدمام - توفي يوم امس الكاتب الصحفي المصري الكبير عزت السعدني، وفقا لما أعلنه حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في صورة جمعتهما سويًا، كتب الزناتي عليها عبارات من الأسى والحزن قائلًا «الحبيب الغالي معلم الأجيال الأستاذ عزت السعدني، القامة الصحفية النادرة في ذمة الله، دعواتكم له بالرحمة».

عزت السعدني، صحفي وكاتب مصري ساخر شهير وهو ابن عم الفنان الممثل المصري الشهير صلاح السعدني وهو اول رئيس تحرير لمجلة «علاء الدين»، وهي مجلة للطفل أسبوعية، وتهتم بالتربية والعلوم والفنون والرسوم للطفل، وجاء عددها الأول في 15 يوليو 1993، برئاسة تحرير الراحل عزت السعدني.

وأبرز مؤلفاته هي إعلان موت الحب ـ نساء بلا شاطئ ـ الشيطان يسكن المدينة ـ المقامات السعدنية في الحياة المصرية ـ سفر العشاق ــ 100 سنة سينما ــ خطوات الإنسان المصري على أرض مصر ـ هل هو يوحنا المعمدان ـ هي تسبق الشيطان بخطوة ـ عالم بلا رجال- عالم بلا نساء.