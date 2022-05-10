اللون الأحمر في سماء الصين يدب الذعر في السكان

محمد بن مسعود - الدمام - تداول ناشطون صينيون مقطع فيديو من مدينة تشوشان المجاورة لشنغهاي يظهر سماء المدينة وقد تحولت إلى اللون الأحمر تحت طبقات كثيفة من الضباب، ما دبّ الذعر في قلوب السكان.
فقد بيّن المقطع أصوات السكان وهم يسجلون تغير لون الأفق، ما أثار مخاوفهم لعدم فهم ما يحدث، حيث تحول لون السماء إلى القرمزي دون سابق إنذار.
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وأصبحت السماء الحمراء من أهم الموضوعات الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر في الصين، مثل سينا ويبو، حيث اجتذبت أكثر من 150 مليون مشاهدة.
كذلك، وصف مستخدمون في تطبيق Douyin، النسخة الصينية من تيك توك، السماء الحمراء بأنها نذير شؤم بسبب تعامل الصين مع جائحة كورونا، والذي ظهر في شنغهاي المجاورة.
وقال أحد المستخدمين إن ذلك يعني «وقوع حوادث»، وأضاف آخر «بدأت في تخزين الإمدادات»، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
لكن وسائل الإعلام المحلية أوضحت أن ظاهرة الطقس الغريبة كانت نتيجة لانكسار الضوء.
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