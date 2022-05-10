الخارجية الأمريكية: اجتماع وزاري مصغر للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة السعودية وإيطاليا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، عن اجتماع وزاري مصغر للتحالف الدولي ضد داعش بمشاركة السعودية وإيطاليا.
وأوضحت في بيان، أنه تم التوافق على إدارج 5 أفراد مشاركين في شبكة لتمويل داعش على قائمة العقوبات.
وشددت الخارجية الأمريكية، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع التحالف الدولي لحرمان داعش من القدرة على جمع المال.
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