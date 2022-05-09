شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من قادة الكويت ومصر وتركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وقد اطمأن سمو ولي عهد الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لسمو ولي عهد الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقد اطمأن فخامة الرئيس المصري على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وقد اطمأن فخامة الرئيس التركي على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.

وقد عبر سمو ولي العهد عن الشكر لفخامة رئيس جمهورية تركيا على مشاعره الأخوية النبيلة.

كما أعرب فخامة الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.