شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر" يؤكد دعم المملكة للجهود الأممية لحل سياسي شامل باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم ، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحلٍّ سياسي شامل في اليمن.

كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة؛بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن،وبدء العملية السياسية.