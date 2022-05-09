«تطوير التعليم القابضة» تستعرض محفزات الاستثمار

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وتأتي الرعاية الماسية من شركة تطوير التعليم القابضة للمؤتمر في إطار مسؤوليتها المجتمعية ومساندتها لوزارة التعليم، وتستعرض الشركة من خلال مشاركتها الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفزات الاستثمار فيه، كما تستعرض الشركة من خلال الجناح الخدمات التي تقوم بها بإدارة المشاريع والتربية الخاصة.يذكر أن شركة تطوير التعليم القابضة شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشريك أساسي في تحقيق رؤية 2030، وتؤدي شركة تطوير التعليم القابضة وشركاتها دورا استراتيجيا في مساندة وزارة التعليم من خلال شركاتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وقدمت جهودا متقدمة لدراسة وتنفيذ فرص استثمارية وتنموية في قطاع التعليم.
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