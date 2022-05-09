شكرا لقرائتكم خبر 1956 مخالفة وقوف بأماكن ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعت إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.من جهة أخرى تم ضبط 160 دراجة آلية مخالفة في عدد من المناطق في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط المخالفات، فيما أهابت إدارات المرور بالجميع بالالتزام بالنظام.
وبمناسبة أسبوع المرور العربي أكدت إدارة المرور أن التقنيات الحديثة أسهمت في خفض معدلات الحوادث على الطرق والحد من ارتكاب المخالفات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر 1956 مخالفة وقوف بأماكن ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.