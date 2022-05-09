شكرا لقرائتكم خبر 1956 مخالفة وقوف بأماكن ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارة المرور 1956 مركبة مخالفة بمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة خلال حملة ميدانية نفذتها في المناطق لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لهذه الفئة الغالية.

ودعت إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

من جهة أخرى تم ضبط 160 دراجة آلية مخالفة في عدد من المناطق في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط المخالفات، فيما أهابت إدارات المرور بالجميع بالالتزام بالنظام.

وبمناسبة أسبوع المرور العربي أكدت إدارة المرور أن التقنيات الحديثة أسهمت في خفض معدلات الحوادث على الطرق والحد من ارتكاب المخالفات المرورية.