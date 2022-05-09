تقييم السلوك النفسي لسائقي النقل المدرسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة تطوير لخدمات النقل (رافد) - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي- أمس الأول اتفاقية خدمات مع أكاديمية SaveFast.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لرافد فهد الشايع، ونائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية SaveFast أسامة أبووشاح، وذلك ضمن الاتفاقيات الموقعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي يقام في الفترة 8 - 11 مايو الحالي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي الاتفاقية كأول تدريب الكتروني يختص بتقييم السلوك النفسي للسائقين، وتهدف إلى تحسين سلوكهم أثناء القيادة؛ بتحديد نقاط الضعف لدى السائق ومعالجتها، عبر إقامة تدريب الكتروني لرفع مستوى السلامة المرورية وضمان أفضل تجربة مريحة وآمنة.

وتأتي الاتفاقية في سياق تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل بشكل عام وخدمات النقل المدرسي على وجه الخصوص كأحد العناصر الرئيسة ضمن المهام المناطة للشركة، وتماشيا مع المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز مستوى السلامة على طرق المملكة وتقليل نسبة وفيات حوادث السير.

النقـل التعليمي

تقدم شركة تطوير «رافد» خدمة النقل التعليمي للمدارس الحكومية والخاصة، حيث تنقل أكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة في المملكة من طلبة التعليم العام وذوي الإعاقة وفق العقود المبرمة مع وزارة التعليم. كذلك، توفر حلولا مبتكرة ومتقدمة لخدمات النقل للمؤسسات التعليمية من مدارس خاصة وأجنبية، والجامعات والمعاهد التي ترغب في الحصول على هذه الخدمة.

مزايا خدمة النقل التعليمي: حافلات حديثة متعددة الأحجام والمقاعد مواصفات عالية من الأمن والسلامة إدارة أساطيل النقل ورفع كفاءتها التشغيلية فروع ومكاتب إقليمية في جميع مناطق المملكة أنظمة الكترونية للإشراف والرقابة وضبط الجودة فريق رعاية العملاء: مشرفون ومراقبون ميدانيون سائقون مدربون ومؤهلون لقيادة الحافلات المدرسية خدمات احتياطية في حال تعطل الخدمة

مزايا خدمة النقل التعليمي:







حافلات حديثة متعددة الأحجام والمقاعد



مواصفات عالية من الأمن والسلامة



إدارة أساطيل النقل ورفع كفاءتها التشغيلية



فروعومكاتبإقليميةفيجميعمناطقالمملكة



أنظمة الكترونية للإشراف والرقابة وضبط الجودة



فريق رعاية العملاء: