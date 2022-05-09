94 % من الرجال السعوديين يتمتعون بصحة جيدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتباع الأسرة النظام الغذائي الصحي خاصة في الأعياد والمناسبات يسهم في تمتع أفرادها بصحة جيدة، ويقيهم من الإصابة بأمراض مختلفة بحسب مجلس شؤون الأسرة، الذي استعان بإحصائية مسح صحة الأسرة عام 2018 والذي أظهر أن 94.2 % من الذكور السعوديين من 15 سنة فأكثر يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا، فيما تتمتع 92.3% من الإناث السعوديات بصحة جيدة أو جيدة جدا. وأكد المجلس أنه بعد انتهاء شهر رمضان هناك فرصة لإعادة النظر في العادات الغذائية الخاطئة، وأن وعي الأسرة بالنظام الغذائي الصحي يجنب أفرادها الإصابة بالسمنة ومضاعفات الأمراض المختلفة. ودعا إلى التوازن والاعتدال وتنظيم الوجبات الغذائية الأساسية في بناء الجسم. ودعا إلى التوازن والاعتدال وتنظيم الوجبات الغذائية الأساسية في بناء الجسم. 4 نصائح لنظام غذائي صحي:





اتباع نمط غذائي متوازن



البدء بكميات قليلة من الطعام



تجنب الأطعمة الدسمة



عدم الإفراط في تناول الحلويات والشيكولاته



5 طرق للمحافظة على مكتسبات رمضان:



ممارسة الرياضة



اتباع حمية غذائية جيدة



التعرض لأشعة الشمس صباحا



المحافظة على الراحة العقلية والجسدية



الابتعاد عن العادات الضارة بالجسم



عادات غذائية خاطئة:



الإكثار من كمية الطعام في كل وجبة



الأكل للتسلية دون الإحساس بالجوع



تناول الوجبات السريعة الغنية بالسعرات



الكسل وقلة الحركة



الإكثار من تناول الحلويات



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