«سبارك».. برنامج ريادي لدعم الطموحين وتطوير أفكارهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة «مسك الريادة» بالتعاون مع «نيوم» و»منشآت» برنامج «سبارك» لدعم الطموحين من رواد الأعمال والمهتمين بعالم الأعمال، ومساعدتهم على تطوير أفكارهم وإطلاق مشروعهم الخاص والمساهمة في خلق فرص وظيفية للآخرين. وسيتم إغلاق باب التقديم في 22 مايو الحالي علما بأنه سيتم بدء البرنامج في 7 يونيو القادم.

والبرنامج مدته 6 أسابيع ويستهدف الشباب السعودي من ذوي الخبرة المهنية لتمكينهم من بدء مشاريعهم وأعمالهم ودخول عالم ريادة الأعمال. البرنامج مقدم للذين يتطلعون إلى تطوير أفكارهم وإطلاق مشاريعهم الخاصة لخلق فرص عمل جديدة.

ويتضمن البرنامج مسابقة لرواد الأعمال بمشاركة أفضل 10 رواد أعمال في التصفيات النهائية لتقديم عروضهم أمام نخبة من الخبراء ضمن لجنة التحكيم مع فرصة فوز الخمسة الأوائل بمبلغ 50 ألف ريال مقدمة من نيوم بالإضافة لمساحات مكتبية في منشآت. وتدير مؤسسة مسك البرنامج بالشراكة مع نيوم ومنشآت.

وفي اليوم الأول من البرنامج، ستحصل على نموذج عرض تقديمي يساعدك على تقديم قصتك وعلامتك التجارية بشكل صحيح، وفي نهاية كل أسبوع ستتاح لك الفرصة لتقديم جزء من عرضك للمشاركين وبنهاية البرنامج ستقدم عرض تقديمي كامل في 10 دقائق فقط.

وسيجتمع رواد الأعمال الطموحين مرتين في الأسبوع لمدة ساعتين لكل جلسة. في الجلسة الأولى سيتم التعمق في المواضيع الأربعة الهامة لرواد الأعمال، وفي الجلسة الثانية سيلتقي المشاركون برواد الأعمال الرائدين على مستوى العالم لتعلم أفضل الممارسات في المجال.

وستتاح الفرصة في كل أسبوع للالتقاء بمدربين رائدين للإجابة على أسئلتهم والمساعدة في تجويد الأفكار واستراتيجية نموذج العمل والعرض التقديمي.

الأسبوع الأول:

يركز على مساعدة المشاركين في تحديد المشكلة وطرح الحلول المناسبة.

الأسبوع الثاني:

التركيز على إعداد نموذج أعمال واضح وفعال.

الأسبوع الثالث:

يركز على فهم استراتيجيات التمويل وكيفية هيكلة الاستثمار الذكي.

الأسبوع الرابع:

يركز على إتقان فن طرح فكرتك في أقل من 10 دقائق.

الأولوية للأفكار من القطاعات التالية:







الإعلام



الصحة والرفاهية والتقنيات الحيوية



الرياضة



الترفيه والثقافة



الماء



السياحة



التنقل



الغذاء



الطاقة



العلوم والتقنية الرقمية



التعليم



الخدمات المالية



التصميم والبناء



التصنيع



متطلبات القبول: