برامج تدريبية تطبيقية لمواجهة الجرائم السيبرانية بجامعة نايف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تمكين المتدربين من مواجهة تنامي الجرائم المستحدثة والحد منها وأساليب الكشف عنها، وكيفية جمع الأدلة الرقمية من مسرح الجريمة باتباع القواعد والإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، وتقديمها للجهات العدلية، بدأت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تنفيذ مسار تدريبي لإعداد وتأهيل كوادر عربية أمنية متخصصة في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية.

ويستمر المسار المعد حتى 22 يونيو المقبل، ويتكون من برنامجين تدريبيين، الأول يختص بتأهيل أخصائيي تحقيقات الجرائم السيبرانية ويستمر حتى 14 يونيو، ويهدف إلى إعداد وتأهيل المتدربين لشغل وظائف أخصائيي تحقيقات في الجرائم السيبرانية، لتمكينهم من القيام بتعريف الأدلة وجمعها وفحصها والحفاظ عليها باستخدام أساليب تحرٍ موثوقة ومقننة، أما البرنامج الثاني فيتعلق بتأهيل أخصائي الاستجابة للحوادث السيبرانية ويستمر حتى 22 يونيو، ويهدف إلى تأهيل المتدربين لشغل وظائف أخصائيي استجابة للحوادث السيبرانية، للقيام بمباشرة الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني وتحليلها والاستجابة لها، ويتم تنفيذ البرنامج التي يقدمها خبراء الجامعة الدوليون، في مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة مع تطبيقات عملية في معامل متخصصة مصممة بأحدث التجهيزات، إضافة إلى أسلوب التمارين وورش العمل التي تناقش حالات دراسية واقعية.

يشار إلى أن البرامج التدريبية لجامعة نايف العربية تأتي من منطلق استراتيجية الجامعة 2019 - 2023 ومسؤولياتها، باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والجهة الموكل إليها إعداد وتقديم وتطوير برامج تدريبية مميزة وذات اعتمادية عالمية.

يتكون البرنامجان من:

