برامج تدريبية تطبيقية لمواجهة الجرائم السيبرانية بجامعة نايف

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ويستمر المسار المعد حتى 22 يونيو المقبل، ويتكون من برنامجين تدريبيين، الأول يختص بتأهيل أخصائيي تحقيقات الجرائم السيبرانية ويستمر حتى 14 يونيو، ويهدف إلى إعداد وتأهيل المتدربين لشغل وظائف أخصائيي تحقيقات في الجرائم السيبرانية، لتمكينهم من القيام بتعريف الأدلة وجمعها وفحصها والحفاظ عليها باستخدام أساليب تحرٍ موثوقة ومقننة، أما البرنامج الثاني فيتعلق بتأهيل أخصائي الاستجابة للحوادث السيبرانية ويستمر حتى 22 يونيو، ويهدف إلى تأهيل المتدربين لشغل وظائف أخصائيي استجابة للحوادث السيبرانية، للقيام بمباشرة الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني وتحليلها والاستجابة لها، ويتم تنفيذ البرنامج التي يقدمها خبراء الجامعة الدوليون، في مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية بالجامعة مع تطبيقات عملية في معامل متخصصة مصممة بأحدث التجهيزات، إضافة إلى أسلوب التمارين وورش العمل التي تناقش حالات دراسية واقعية.يشار إلى أن البرامج التدريبية لجامعة نايف العربية تأتي من منطلق استراتيجية الجامعة 2019 - 2023 ومسؤولياتها، باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والجهة الموكل إليها إعداد وتقديم وتطوير برامج تدريبية مميزة وذات اعتمادية عالمية.
يتكون البرنامجان من:
- وحدات تدريبية تتعلق بالجريمة تتعلق بالجريمة والهجمات السيبرانية
- ضبط وتحريز الأدلة الجنائية الرقمية
- التحقيق الجنائي الرقمي في الحاسب الآلي
- وحدة التحقيق الجنائي الرقمي في الشبكات
- التحقيقات الجنائية الرقمية في الأجهزة المحمولة
- تمارين وحالات دراسية للكشف عن الجرائم السيبرانية
- توفير وحدة تدريبية متخصصة حول «تحليل الاختراق والاستجابة»
- تمارين وحالات دراسية للتعامل مع الحوادث السيبرانية
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