اخبار الخليج – 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 305 حالات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 4957 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9756491 فحصاً.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 947 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 4910 حالات، وبلغ عدد المتعافين اليوم 305 حالات، لبيلغ إجمالي المتعافين 567370. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 20 حالة.. وحالة واحدة تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة.