أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموه المسائية.
وفي بداية اللقاء رفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إثر إجراء الملك المفدى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد, داعيًا سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يلبسهما ثوب الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها، وأن يحفظ لها قيادتها واستقرارها.
كما رفع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة ، متمنيا لسموه التوفيق والسداد.
واستعرض سموه ما شهدته المنطقة من تقلبات مناخية، وكيفية مواجهتها مستقبلاً، من خلال أعمال اللجنة الفورية المنبثقة من اللجنة الرئيسة، بمشاركة لجنتي الأزمات والكوارث والخدمات ولجنة تقييم الأضرار، التي باشرت حصر الأسماء والمنازل للحالات المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة عرعر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، وتسكين أصحاب المنازل المتضررة، وتقديم مختلف الخدمات لهم.
وأكد سموه أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع؛ لتقديم الملاحظات والآراء في كل وقت وفي جميع المحافظات، موضحًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية.
وفي ختام الجلسة سأل سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
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ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
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