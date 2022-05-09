اخبار دوليه – بعد تصريحات نائب عراقي.. الكويت تشدد إجراءاتها على الحدود الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - شددت‭ ‬الجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬الكويتية‭ ‬إجراءاتها‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المسيئة‭ ‬للكويت‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬النواب‭ ‬العراقيين‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬القبس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والداخلية‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬كثفت‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬ورفعت‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬يقظتها‭ ‬لمراقبة‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬التقارير‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الواردة‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬المخابراتي‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬مستمر،‭ ‬لرصد‭ ‬التطورات‭ ‬ومتابعة‭ ‬الأوضاع‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تسيير‭ ‬دوريات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬لرصد‭ ‬الأوضاع،‭ ‬ومتابعة‭ ‬أي‭ ‬تطورات،‭ ‬ونقل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬إلى‭ ‬القيادات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬لمتابعة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬عن‭ ‬كثب،‭ ‬وتأمين‭ ‬الحدود‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬والتحرك‭ ‬السريع‭ ‬لمواجهة‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬عبث‭ ‬بأمن‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬صدور‭ ‬تعليمات‭ ‬واضحة‭ ‬وصريحة‭ ‬بضرورة‭ ‬التأمين‭ ‬الشامل‭ ‬للحدود،‭ ‬واتخاذ‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬اليقظة‭ ‬والحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بالحدود‭ ‬الكويتية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬طبيعي‭ ‬حالياً‭ ‬ولا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬القلق،‭ ‬وأن‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تتابع‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‮»‬‭.‬