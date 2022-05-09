محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع، بحثّ المصلين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وذلك في خطبة الجمعة المقبلة.
وأكد أن التوجيه يهدف إلى إنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م للمملكة، والتأكيد على أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون الإسلامية” توجه بتخصيص خطبة الجمعة للتعاون مع هيئة “الإحصاء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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