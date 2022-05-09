“الشؤون الإسلامية” توجه بتخصيص خطبة الجمعة للتعاون مع هيئة “الإحصاء”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع، بحثّ المصلين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، وذلك في خطبة الجمعة المقبلة.

وأكد أن التوجيه يهدف إلى إنجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م للمملكة، والتأكيد على أهمية الإدلاء بالبيانات الدقيقة.