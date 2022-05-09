المستشار الألماني: إن ملايين الأشخاص يفرون من الحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن ملايين الأشخاص يفرون من الحرب في أوكرانيا، ويجب علي العالم أن يتحرك لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن بلاده تقف بلا هوادة مع أوكرانيا وستفعل كل ما هو ضروري لتفادي اتساع نطاق هذه الحرب، مشيرا إلي أن ألمانيا تلتزم بالدفاع عن أسس العيش المشترك والقيم الديمقراطية والمساواة.

وشدد المستشار الألماني علي أنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعلى روسيا أن تسحب قواتها، متابعًا: أرجو أن تختتم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بأسرع ما يمكن وأن تصل إلى نتائج إيجابية.

وأوضح أولاف شولتس، أن فرنسا وألمانيا تريدان أن تكون أوروبا قوية وذات سيادة، مشيرا إلي أن العالم يقف أمام منعطف تاريخي ولذلك خصصت ألمانيا ميزانية كبيرة للدفاع.