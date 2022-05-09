«يروج للمثلية».. بلاغ للنائب المصري لمنع فيلم أحمد حلمي

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما‭ ‬أثار‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬واحد‭ ‬تاني‮»‬،‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬الإيحاءات‭ ‬الجنسية،‭ ‬تقدم‭ ‬محامٍ‭ ‬مصري،‭ ‬ببلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬المصري،‭ ‬المستشار‭ ‬حمادة‭ ‬الصاوي،‭ ‬يطالب‭ ‬فيه‭ ‬بوقف‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬واحد‭ ‬تاني‮»‬‭ ‬للفنان‭ ‬المصري،‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي،‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬السينما،‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭.‬

واتهم‭ ‬صناع‭ ‬الفيلم‭ ‬بالترويج‭ ‬للجنسية‭ ‬المثلية،‭ ‬وقدم‭ ‬بلاغا‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬المصري،‭ ‬مطالباً‭ ‬فيه‭ ‬بمحاكمة‭ ‬صناع‭ ‬الفيلم،‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬العرض‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬بلاغه،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬محلية‭: ‬‮«‬فيلم‭ ‬واحد‭ ‬تاني‭ ‬للممثل‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬اللبوسة‭ ‬المضيئة‭ ‬التي‭ ‬يأخذها‭ ‬حلمي‭ ‬لتغيير‭ ‬حياته،‭ ‬وكذلك‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإيحاءات‭ ‬الجنسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬هدف‭ ‬لها‭ ‬سوى‭ ‬الترويج‭ ‬للمثلية‭ ‬الجنسية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬تدل‭ ‬كأن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬ثقافتنا‭ ‬وأخلاقنا‭ ‬مستمرة،‭ ‬وبخاصة‭ ‬من‭ ‬المشاهير،‭ ‬للدعوة‭ ‬لنشر‭ ‬الرذيلة‭ ‬والفسق‭ ‬بين‭ ‬شبابنا‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬مقدم‭ ‬البلاغ‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬رقم‭ ‬160839‭ ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬‮«‬بتقديم‭ ‬صناع‭ ‬الفيلم‭ ‬بسرعة‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتقديمهم‭ ‬لمحاكمة‭ ‬عاجلة‭ ‬بتهم‭ ‬الترويج‭ ‬للشذوذ‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وبمنع‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬وسحب‭ ‬النسخ‭ ‬المعروضة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬وتقديم‭ ‬كشف‭ ‬حساب‭ ‬عن‭ ‬المبالغ‭ ‬المدفوعة‭ ‬لنقابة‭ ‬الممثلين‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬الإعلانات‭ ‬المقحمة‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وصدور‭ ‬أمر‭ ‬بمنع‭ ‬المشكو‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬من‭ ‬السفر،‭ ‬واتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬قانونا‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فيلم‭ ‬واحد‭ ‬تاني،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عرضه،‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬أبرزها‭ ‬كثرة‭ ‬الإيحاءات‭ ‬الجنسية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬من‭ ‬عادات‭ ‬حلمي‭ ‬السينمائية،‭ ‬ووصف‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬المصري‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬التطرق‭ ‬للمثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬بشكل‭ ‬فكاهي،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬كوميدي‭ ‬ولا‭ ‬يحمل‭ ‬أية‭ ‬رسائل‭ ‬شاذة‭.‬

وهو‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي،‭ ‬وروبي،‭ ‬وعمرو‭ ‬عبد‭ ‬الجليل،‭ ‬وأحمد‭ ‬مالك،‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬النجوم‭.‬