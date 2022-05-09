بنك البحرين للتنمية يعيّن نارين آغا رئيسًا للشؤون القانونية وسكرتيرًا لمجلس الإدارة

محمد بن مسعود - الدمام - بنك البحرين للتنمية يعلن عن تعيين السيدة نارين آغا رئيساً للشؤون القانونية وسكرتيراً لمجلس الإدارة. السيدة نارين تتمتع بخبرة دولية ومحلية تزيد عن 9 سنوات في المجال القانوني الذي يشمل الخدمات المصرفية للشركات والتجزئة والاستثمار وقانون الشركات وقانون خصوصية البيانات وقانون العمل.

آغا حاصلة على بكالوريوس في القانون من جامعة برونيل بالإضافة إلى دبلوم متقدم في التمويل الإسلامي من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.