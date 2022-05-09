فيروس الحمى النزفية يصيب 40 عراقيا ويقتل 9 أشخاص وسط مخاوف من التفشي

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت محافظة ذي قار، جنوب العراق، الاثنين حالة وفاة بالحمى النزفية، ما رفع عدد الوفيات جراء هذا المرض إلى 9 في عموم البلاد.

وأعلن مدير الصحة العامة في ذي قار الواقعة في جنوب العراق الطبيب حسين رياض أنه “توفي رجل عمره 35 عاما جراء الإصابة بالحمى النزفية”.

وأضاف “ارتفع عدد الوفيات إلى ستة بينهم امرأة و28 حالة إصابة بهذا المرض، في ذي قار”.

وكان المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق سجّل منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب.

مع ذلك، أوضح البدر لفرانس برس أن البلاد لا تشهد حالة تفشٍ، قائلا “حتى الآن الإصابات محدودة، كل سنة نسجّل إصابات ووفيات، كانت ولا تزال محدودة”.

لكنه أضاف “كمعدّل، هذا العام أعلى من السنة الماضية ولذلك كثفنا تدابير الوقاية”.

يذكر أن آخر حالة وفاة في العراق تعود ليوم الجمعة، لشخص يمتهن الجزارة “كان يمارس الذبح العشوائي”، بحسب السلطات المحلية.