محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بسرعة تطبيق قواعد العفو عن النزلاء والنزيلات الذين يشملهم العفو، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.
وأكد سموه أهمية دراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءاتهم على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في لم شملهم بذويهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يوجه بسرعة تنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العام إنفاذاً للتوجيه الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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