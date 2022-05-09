مطبات العقيق بلا لوحات تنبيه

تسببت المطبات الاصطناعية بالشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة العقيق بالباحة في إتلاف مركبات الأهالي والمسافرين لعدم وجود لوحات إرشادية بوجود تلك المطبات وخاصة الطريق الذي يربط العقيق - الرياض ـ الباحة، بالإضافة أن هناك عددا من المسافرين يسلكون الطريق بشكل دائم ولا يعلمون عن شيء حتى تصطادهم تلك المطبات التي لم توضع بشكل هندسي وإنما بشكل عشوائي، مطالبين بإزالتها أو وضع ما يدل على وجودها كي يتجنبها الجميع.

وأوضح رئيس بلدية العقيق المهندس علي المحيا لـ«دوت الخليج» أن اللوحات والعلامات التحذيرية من ضمن المشروعات التي يجري العمل عليها حاليا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تركيب مجموعة على عدد من المواقع.

مبررات المطبات الاصطناعية

01 وجود حركة مشاة كثيفة تتطلب تهدئة السرعة

02 عند التقاطعات الحرجة والمنحنيات الخطرة

03 مناطق العمل وعند انتهاء الطرق

شروط يجب توافرها

01 أن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية

02 أن تزود بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق

03 ألا تتسبب في أية أضرار على السيارات والركاب

5 أنواع للمطبات

01 القصير

02 الانسيابي

03 الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ

04 السطح العلوي المستوى

05 التقاطعات المرفوعة