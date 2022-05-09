افتتاح نادي اليخوت بمارينا جدة

أوضحت المشرف على علاقات العملاء بنادي اليخوت، الذي افتتح رسميا أمس في منطقة «المارينا» ضمن فعاليات موسم جدة 2022، عهود الزلفي لـ«دوت الخليج» أن الموقع يشهد إقبالا كبيرا من الزوار القادمين من جدة أو من خارجها، حيث يتميز المكان بوجود ممشى طويل ومقاهٍ، ومطاعم وألعاب نارية قريبة، وفعاليات غنائية ومعزوفات موسيقية، ويستمر حتى نهاية موسم جدة بعد 60 يوما.

ألعاب نارية

وتعد منطقة «المارينا» أول مارينا سياحية بحرية في المملكة، وسط حضور كبير من الزوار من عشاق جلسات الهدوء في أجواء البحر الساحرة.

واشتمل افتتاح نادي جدة لليخوت على عروض الألعاب النارية، التي تفاعل الجمهور مع تشكيلاتها المبهرة، إلى جانب عدد من العروض الحية.

زوار المناطق

وتقدّم مارينا اليخوت لزوار موسم جدة العديد من خيارات المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، حيث تتميز منطقة المارينا بإطلالتها البحرية البديعة، كإحدى أكثر مناطق الموسم جمالا على الواجهة البحرية، وتنوع الخيارات فيها، كما تضم مجموعة من المتاجر المتنوعة من أشهر الماركات العالمية.

وتمتد منطقة «مارينا» بمحاذاة كورنيش جدة الشمالي على 112 ألف متر مربع، ويستمتع الزوار طيلة الممشى الواقع في نادي اليخوت، بالموسيقى، ويعج المكان بالزوار من جميع المناطق، الذين حرصوا على الحضور لمشاهدة الموقع.

أنشطة استثنائية

ولا يقتصر المشهد على الموقع فحسب، وإنما على مرسى آمن للسفن، يصل ارتفاعه إلى 135 مترا، وبجانب المرسى منطقة «المارينا» تعانق مياه البحر، وتضاعف المتعة، فضلا عن ساحة يمارس فيها الزوار المشي في المسارات المخصصة، كما أتيح للزوار فرصة السكن والإقامة في الفنادق، لتتحول المنطقة إلى نقطة جذب وتشجيع للسياحة الداخلية. وتنتشر بالمكان أفواج من السائحين الأجانب، الذين حرصوا على زيارة المرسي، والتقاط الصور التذكارية أمام اليخوت، وسط أجواء اجتماعية وأنشطة استثنائية.