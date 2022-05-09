تفاصيل القبض على مقيم نظم اجتماعا لنشر معلومات مغلوطة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيب منه، عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة - على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث أُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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