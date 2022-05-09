صيانة وتنظيف لكسوة الكعبة

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري أن صيانة ثوب الكعبة المشرفة من المهام التي يقوم بها المجمع خلال العام وعلى مدار 24 ساعة، حيث يتم شد القماش من جميع الجوانب الأربعة بواسطة الفريق الفني.
وبين أن هذه الأعمال تتم مجدولة، وفق خطط فنية محكمة من قبل الفريق المعني المختص، ويأتي ذلك بمتابعة من المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي.
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