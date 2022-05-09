البيئة أولوية لكاوست



ضمن المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 (ICEE)، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 11 مايو، تهدف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» إلى تسليط الضوء على دورها المحوري في أبحاث الحفاظ على البيئة المتعلقة بالبحر الأحمر، ودور الجامعة في تنمية المواهب السعودية الشابة. وأكدت النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الإستراتيجي الدكتورة نجاح عشري السعي لاستقطاب المواهب السعودية الشابة المهتمة بالعمل في مشاريع بحثية مذهلة، والتي تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030، فيما زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ جناح كاوست، مبديا إعجابه بما شاهده بالجناح.

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