ميسي سفيراً للسياحة السعودية

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات سفيرا للسياحة السعودية

وكتب وزير السياحة عبر حسابه في تويتر: أرحب اليوم بليونيل ⁧‫ميسي‬⁩ وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ⁧ميسي سفيرا للسياحة السعودية‬⁩.

وفي الصورة التي تظهر وصول ميسي إلى جدة يظهر بجانبه زميله في المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط ليوناردو باريديس.

وتعد زيارة ميسي للسعودية هي الرابعة بعد أن قاد منتخب بلاده في 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض قبل أن يشهد حضوره كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، والثالثة 2020 عندما واجه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.