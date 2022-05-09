وفي إطار حرص الوزارة على حماية وحفظ حقوق ومصالح الفئات المستهدفة، تلفت نظر الجميع إلى الحذر من التعامل مع هذا الموقع الوهمي على شبكة الانترنت وتنصح بعدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم حفاظاً على خصوصية معلوماتهم، مؤكدةً أن الموقع الرسمي للوزارة هو https://www.momrah.gov.sa .
وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، كما تؤكد أن جميع عمليات التعويض الناتجة عن إزالة عشوائيات جدة تتم عبر آلية محددة تم شرحها من قبل أمانة محافظة جدة، منوهةً إلى أن استقبال الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة جدة، إذ يمكن من خلالها لأي مواطن التقدم للحصول على التعويض عبر الرابط https://services.jeddah.gov.sa/jeddahdev .
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من موقع إلكتروني يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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