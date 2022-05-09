تحذير من موقع إلكتروني يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة - #عاجل

رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أحد الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وموقع إلكتروني وهمي يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة، ورقم اتصال يدعو المواطنين إلى تحميل البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص والعقارات .

وفي إطار حرص الوزارة على حماية وحفظ حقوق ومصالح الفئات المستهدفة، تلفت نظر الجميع إلى الحذر من التعامل مع هذا الموقع الوهمي على شبكة الانترنت وتنصح بعدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم حفاظاً على خصوصية معلوماتهم، مؤكدةً أن الموقع الرسمي للوزارة هو https://www.momrah.gov.sa .

وأهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، كما تؤكد أن جميع عمليات التعويض الناتجة عن إزالة عشوائيات جدة تتم عبر آلية محددة تم شرحها من قبل أمانة محافظة جدة، منوهةً إلى أن استقبال الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة جدة، إذ يمكن من خلالها لأي مواطن التقدم للحصول على التعويض عبر الرابط https://services.jeddah.gov.sa/jeddahdev .