شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. المعرض الأوربي يستعرض التجارب والخبرات حول الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الاتحاد الأوروبي في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يهدف إلى تعزيز البيئة التعليمية ودفع التعاون الدولي في مجال التعليم، وتستمر فعالياته حتى 11 مايو 2022.

ويأتي الجناح في المعرض بعنوان "الدراسة في أوروبا"، ليبرز خلاله الاستعدادات لاستقبال الطلاب المحتملين وعائلاتهم والأكاديميين وغيرهم من شركاء التعليم المحليين أو الإقليميين أو الدوليين، حيث ستُتاح الفرصة للمشاركين بالتواصل ليس فقط مع الجهات المعنية من الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا مع الخريجين من المملكة ومجلس التعاون، الذين سيشاركون خبراتهم الشخصية حول الدراسة والمعيشة في أوروبا.

وتشارك كل من النمسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا والسويد في جناح الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تضم بضعة من أفضل الجامعات في العالم، كما تُشارك أيضاً بعض الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد مثل فرنسا بجناح خاص.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه في كلمة عن المعرض: يُعد التعليم والتبادل الأكاديمي من محفزات العلاقات القوية بين الشعوب.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي ملايين الطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية وباقي أنحاء العالم، ينتسبون إلى جامعاتنا التي تتمتع بالسمعة المرموقة عالميًا والتصنيف الأكاديمي المرتفع والمرافق البحثية المتطورة، في أكثر من 4000 مؤسسة للتعليم العالي، مضيفاً أنه يتطلع قُدماً لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في السنوات القادمة.