اخبار الخليج – وزير الإعلام يؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين البحرين والإمارات في جميع المجالات

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام سعادة الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.

وخلال اللقاء أكد سعادة وزير الإعلام أهمية الشراكة ‏الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما ‏تشهده من تقدم ونماء على جميع الأصعدة في ظل حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تنميتها وتطويرها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

كما ثمن سعادة وزير الإعلام التعاون المثمر والبناء بين الوزارة ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في الحفاظ على الإرث التاريخي المشترك بين البلدين الشقيقين ويعزز جهود البحث العلمي بين الجانبين، مشيدًا بما يشهده المركز من نقلات نوعية مميزة وتطور كبير على صعيد الدراسات والبحوث العلمية والتواصل الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، متمنيًا للمركز والقائمين عليه دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه أكد سعادة الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على حرص المركز في تعزيز التعاون المشترك مع وزارة شؤون الإعلام بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البحرين والإمارات في شتى المجالات، كما قدم لسعادة وزير الإعلام نسخة من كتابه «جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة: الحسابات الخاطئة».