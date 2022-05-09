اخبار الخليج – وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الخامس والستين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع (116) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة ووكلاء وزارات المالية بالدول الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع استعراض القرارات المالية والاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة سير برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، ومناقشة توصيات مبادرات مجموعة العشرين (G20) في المسار المالي.

كما تم مناقشة توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة رؤساء وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.