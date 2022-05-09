المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يبرز دوره التكاملي التعليمي في المعرض الدولي للتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يشارك المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم المقام حاليا في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، للتعريف بالخدمات والمبادرات التي يقدمها المركز، واستعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة وضبط جودة مخرجاته .
ويسلط المركز الضوء على دوره في الإشراف على العديد من الدراسات الدولية التي تسهم في تحديد التحديات وفرص التطوير والتحسين في سير عمل المنظومة التعليمية لا سيما في التعليم والتدريب الإلكتروني بوصفه خيارًا إستراتيجيًا في المستقبل، بالإضافة إلى أدواره الفاعلة في تنمية القدرات البشرية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، والبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح.
ودعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الممارسين والمهتمين إلى زيارة جناح المركز للتعرّف على أهدافه وإستراتيجياته التنموية في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.
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