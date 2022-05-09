محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – اللجنة المشتركة من البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد اجتماعاً تحضيرياً لعقد المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 700 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في العاصمة التشادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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