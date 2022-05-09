محمد بن مسعود - الدمام - تصريح مفاجئ من والد ياسمين صبري على انفصالها من أبو هشيمة.. الدكتور كشف سراً خطيراً!

صرح الدكتور أشرف صبحي، والد الفنانة ياسمين صبري في تصريحات خاصة لموقع العاصمة NCN أنه ليس لديه معلومات عن ما يتم تداوله حول انفصال ابنته عن رجل الأعمال احمد أبو هشيمة قائلًا: «معنديش الفكرة الخبر صحيح أو لأ».

وأكد صبحي أنه منقطع عن التواصل عن ابنته ياسمين صبري وأنها لم تشاركه أي تفاصيل حول انفصالها عن زوجها قائلًا: « مفيش تواصل وانا معرفش إيه اللي بيحصل»، مشيرًا إلى أنه لا يريد التعليق على ما يخص حياة أبنائه.

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وأكدت الفنانة ياسمين صبري، في تصريح خاص للعاصمة NCN، خبر انفصالها عن زوجها احمد أبو هشيمة قائلة: «كل شئ قسمة ونصيب».

ويذكر أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي توتر العلاقة ما بين الدكتور أشرف صبحي، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، وابنته الفنانة ياسمين صبري بعد تصريحاته عن قطيعتهما نظرًا لزواجها دون علمه منذ طلاقها الأول.

وازدادت الأزمة بين ياسمين صبري ووالدها بعد ما صرح به الأخير، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حول رفضها حضور حفل زفاف شقيقها مشيرا إلى تغير حالها تماما بعد زواجها من أبو هشيمة قائلًا: «فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين».