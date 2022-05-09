اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس الشورى

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية شكر وعرفان من معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وذلك بمناسبة صـدور الأمـر الـملكي الـسامـي بـفض دور الانـعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وقد رفع معالي رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما لمسه من سموه من تعاونٍ مثمر وبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يبذله من دعمٍ ومساندة لتعزيز مسارات التنمية والبناء، بما ينعكس على نماء وازدهار الوطن في كافة المجالات، ويترجم الرؤى الحكيمة والنهج الديمقراطي الثابت لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بمواقف سموه لترسيخ التعاون والتشاور الدائم مع مجلس الشورى تعزيزًا للعمل الوطني المخلص، والإنجازات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، بما يؤكد حرص واهتمام سموه لحصد المزيد من التقدم والازدهار للوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطاه.