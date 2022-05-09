اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر من رئيس مجلس الشورى

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر وعرفان من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وذلك بمناسبة فض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس.

وقد رفع معالي رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير على الدعم الكبير من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية، وعـلى المساندة التي يحظى بها مجـلس الشورى مـن لـدن جلالته السامي، لتحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم، مواصلة للنهج الديمقراطي الذي يؤمن به جلالته، وتعزيزا لمسيرة الخير والتنمية في عهده الزاهر.

وجدد معالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس في البرقية لجلالة الملك المفدى العهد والـولاء، مؤكدين أن الجميع سيظلون جـنودًا أوفياء لجلالته ولهذا الوطن المعطاء، سـاعين إلـى تحقيق المزيد من الخير والتطور والازدهار والرقي لمملكة البحرين الغالية وشعبها الوفي، سائلين المولى عـز وجـل أن يحفظ جلالة الملك المفدى، ويديم عليه موفور الصحة والـسعادة، وطول العمر، وأن يسدد على طريق الخير خطاه.