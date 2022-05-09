شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مديرة التعليم في اليونسكو تشيد بتجربة المملكة خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مبادرات المملكة التعليمية في فترة الجائحة حققت نقلة نوعية

- المملكة نجحت في تحويل أزمة كورونا إلى فرصة

‏أكدت المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في منظمة اليونسكو ستيفانيا جيانيني، أن المملكة نجحت في تحويل أزمة كورونا إلى فرصة لكي تقفز إلى المستقبل، موضحة أن مبادرات التعليم في فترة الجائحة حققت نقلة نوعية.

وأضافت خلال ورشة عمل في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، أن المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال الجائحة، جعلت التعليم بشكل رقمي، رغم تعليق الدراسة الحضورية.